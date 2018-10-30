Продажа билетов на новогодний сезон в Нижнетагильском драмтеатре начнется с 1 ноября
Сегодня, 09:25ОбществоФото: pxhere.com
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С 1 ноября в Нижнетагильском драматическом театре стартует продажа билетов на новогодний детский спектакль. Юных зрителей ждет сказка про приключения забавных коротышек «Незнайка-путешественник».
В этом новогоднем сезоне представления пройдут с 22 декабря по 8 января, а продажа билетов начнется 1 ноября. Первых покупателей будет приветствовать сам Незнайка.
Ребят и их родителей ждет добрая сказка про приключения коротышек, а также хоровод вокруг елки, игры, конкурсы и песни.
Стоимость билета на детей старше трех лет – 320 рублей. Кроме этого, можно приобрести билет на сладкий подарок стоимостью 270 рублей.
Касса Нижнетагильского драматического театра работает ежедневно с 11:00 до 19:00 в воскресенье – до 18:00. Перерыв с 14:00 до 15:00.
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Фото: «Нижнетагильский драматический театр»
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