Продажа билетов на новогодний сезон в Нижнетагильском драмтеатре начнется с 1 ноября

В этом новогоднем сезоне представления пройдут с 22 декабря по 8 января, а продажа билетов начнется 1 ноября. Первых покупателей будет приветствовать сам Незнайка.

Ребят и их родителей ждет добрая сказка про приключения коротышек, а также хоровод вокруг елки, игры, конкурсы и песни.

Стоимость билета на детей старше трех лет – 320 рублей. Кроме этого, можно приобрести билет на сладкий подарок стоимостью 270 рублей.

Касса Нижнетагильского драматического театра работает ежедневно с 11:00 до 19:00 в воскресенье – до 18:00. Перерыв с 14:00 до 15:00.