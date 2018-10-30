Росгосцирк обжаловал решение суда о закрытии цирка в Екатеринбурге с 1 ноября
Сегодня, 14:23ОбществоФото: Официальный сайт Екатеринбургского Государственного Цирка
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Утром 30 октября компания «Росгосцирк» подала апелляционную жалобу на решение о закрытии екатеринбургского цирка с 1 ноября 2018 года.
Сюжеты: Екатеринбург
Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о закрытии цирка по пожарным предписаниям с 1 ноября 2018 года обжаловала компания «Росгосцирк». По информации от URA.RU, апелляционная жалоба поступила 30 октября утром. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга имеет право подготовить возражение на данную жалобу. Как только весь пакет документов будет готов, его передадут на рассмотрение в Свердловский областной суд.
Ранее заместитель гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков на пресс-конференции в цирке Екатеринбурга обещал оспорить решение суда, чтобы выиграть время для устранения выявленных недостатков, на эти цели уже выделены около 20 миллионов рублей, работы ведутся.
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