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Росгосцирк обжаловал решение суда о закрытии цирка в Екатеринбурге с 1 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Росгосцирк обжаловал решение суда о закрытии цирка в Екатеринбурге с 1 ноября

Сегодня, 14:23ОбществоФото: Официальный сайт Екатеринбургского Государственного Цирка
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