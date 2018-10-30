Росгосцирк обжаловал решение суда о закрытии цирка в Екатеринбурге с 1 ноября

Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о закрытии цирка по пожарным предписаниям с 1 ноября 2018 года обжаловала компания «Росгосцирк». По информации от URA.RU, апелляционная жалоба поступила 30 октября утром. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга имеет право подготовить возражение на данную жалобу. Как только весь пакет документов будет готов, его передадут на рассмотрение в Свердловский областной суд.