Свердловским инвалидам I и II групп будут компенсированы взносы на капремонт
Сегодня, 22:00ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловчанам, имеющим инвалидность I и II групп, будут компенсированы взносы, отчисляемые на капремонт многоквартирных домов.
Законопроект о компенсации взносов на капремонт для инвалидов был принят 30 октября.
По словам председателя комитета по соцполитике регионального ЗакСо Вячеслава Погудина, компенсации будут выплачиваться после уплаты взносов в фонд капремонта.
На Урале также предусмотрена компенсация взносов на капремонт для свердловчан в возрасте более 70 и 80 лет, пишет ИА Regnum.
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