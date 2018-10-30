Свердловские депутаты разрешили уральцам бесплатно собирать валежник
Сегодня, 19:38ОбществоФото: pixabay.com
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В ЗакСо Свердловской области депутаты приняли поправку к закону, которая позволит свердловчанам бесплатно собирать валежник.
До принятия поправок жители региона должны были заключать договор купли-продажи лесных насаждений. Уточняется, что именно ручной способ сборки будет считаться законным.
Данные изменения привели областной закон в соответствие с федеральным, пишет URA.RU.
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