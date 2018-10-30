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Три общественные территории будут благоустроены в Нижнем Тагиле в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три общественные территории будут благоустроены в Нижнем Тагиле в 2019 году

Сегодня, 17:26ОбществоФото: pixabay.com
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