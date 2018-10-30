Три общественные территории будут благоустроены в Нижнем Тагиле в 2019 году

30 октября комиссия по формированию комфортной городской среды определила предварительный перечень объектов, которые будут обустроены в Нижнем Тагиле в 2019 году.

В заявку включены 32 объекта: дворы, ТОС «Пограничный», сквер «Пионерский» в Дзержинском районе и парк имени Максима Горького на Вые.

По словам заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадима Кулика, окончательный список будет утвержден в декабре после того, как определится размер федеральных субсидий. Очередность выполнения работ зависит от результатов рейтингового голосования, которое состоялось 18 марта 2018 года.