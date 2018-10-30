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Участник взлома базы данных «Кольцово» и кражи 1,2 млрд руб. осужден в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Office anonymous hacker computer desk night work 933061

Участник взлома базы данных «Кольцово» и кражи 1,2 млрд руб. осужден в Екатеринбурге

Сегодня, 16:05ОбществоФото: maxpixel.net
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