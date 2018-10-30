Участник взлома базы данных «Кольцово» и кражи 1,2 млрд руб. осужден в Екатеринбурге

Следствием установлено, что преступное сообщество в период с мая 2015 года по апрель 2016 года создало и распространило через интернет вирус, который обеспечил доступ злоумышленникам к счетам клиентов разных банков. В результате чего были украдены 1,2 млрд рублей.

Используя эту же разработку, преступники смогли проникнуть в электронную базу данных аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

В декабре 2016 года один из участников группы заключил соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами и активно помогал следствию.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил заявленные гражданские иски о возмещении ущерба.