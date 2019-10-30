Депутат Пирожков навал претензии свердловской прокуратуры «силовым давлением»
Сегодня, 11:54ОбществоФото: страница Андрея Пирожкова во ВКонтакте
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Депутат екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков на своей странице в соцсети прокомментировал заявление прокуратуры о том, что он уклоняется от службы в армии.
Сюжеты: Екатеринбург
Народный избранник написал, что был зачислен в запас вооруженных сил как ограниченно годный к военной службе. Причиной является наличие травмы, полученной в младенчестве. По его словам, диагноз указан в его медкарте.
Претензии надзорного ведомства он считает «силовым давлением». Ситуация, по его мнению, сложилась таким образом из-за его позиции касательно некоторых решений гордумы. В частности, он голосовал против повышения зарплаты чиновникам и мэру столицы Урала, а также против выделения участка у Театра драмы под строительство храма.
Также он не исключает, что давление связано с его расследованием касательно деятельности «Водоканала» в Екатеринбурге.
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