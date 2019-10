Global Finance: Сбербанк стал лучшим в двух категориях

Завоевать победу в номинации Best Bill Payment & Presentment Сбербанку принести удобные для пользователей платежные сервисы. Показатели говорят сами за себя – каждый месяц более 60 млн клиентов банка совершают с их помощью платежи и переводы.

Первое место в категории Best in Social Media Marketing and Services Сбербанку отдали за грамотные коммуникации с целевой аудиторией в соц. сетях. Было отмечено грамотное использование ситуативного маркетинга, нативной рекламы. Также эксперты оценили крупные проекты банка, например, шоу «Теперь Я босс! Своего дела».