Global Finance: Сбербанк стал лучшим в двух категориях

Финансовое издание Global Finance – одно из самых известных в международной банковской сфере, поэтому к выбору победителей здесь относятся крайне серьезно. Оцениваются такие критерии, как уровень цифровых продуктов, стратегии привлечения клиентов, качество их обслуживание и др. Важно и то, что решение выносит не только редакция, но и приглашенные эксперты, обычно именитые финансовые аналитики и консультанты. Следует отметить высокую конкуренцию. В этот раз борьбу за выигрыш ввели финансовые структуры 150 государств.

Завоевать победу в номинации Best Bill Payment & Presentment Сбербанку принести удобные для пользователей платежные сервисы. Показатели говорят сами за себя – каждый месяц более 60 млн клиентов банка совершают с их помощью платежи и переводы.

Первое место в категории Best in Social Media Marketing and Services Сбербанку отдали за грамотные коммуникации с целевой аудиторией в соц. сетях. Было отмечено грамотное использование ситуативного маркетинга, нативной рекламы. Также эксперты оценили крупные проекты банка, например, шоу «Теперь Я босс! Своего дела».

Как отметил Сергей Ганин, управляющий директор, начальник управления маркетинга блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка, победа в этой категории – итог напряженной, творческой и очень интересной работы. Он подчеркнул, что авторы спецпроектов: «Поймали волну, апеллируя к понятным для каждого ценностям. Через общение в социальных медиа банк помогает бизнесменам решениями, лайфхаками и лучшими практиками».