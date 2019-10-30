Защитить детей. Кабмин одобрил обязательную установку замков безопасности на окна

Сегодня Андрей Альшевских разместил пост на личной странице «Вконтакте» о предложении правительству усилить нормативную базу, чтобы обезопасить детей от падения из окон домов.

Чужой беды не бывает. И каждый раз, когда в СМИ видишь новость, что из окна выпал маленький ребенок, становится не по себе. Задумался, что можно предпринять на государственном уровне для предотвращения трагедий, пишет Альшевских.

Депутат отметил, что Минстрой уже подготовил корректировки в Свод правил и Перечень национальных стандартов. Также ведомство пообещало, что поправки будут приняты в конце 2019 года или в начале 2020 года. По словам Андрея Альшевских, переходный период займет примерно полгода.