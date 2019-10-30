Мэр Серова признал «проблемный» мост в Филькино безопасным

Согласно письму от администрации муниципалитета, МУП «Серовавтодор» провел работы по уменьшению угла сопряжения переправы с берегом реки, а также сказано, что работники предприятия регулярно проводят мониторинг состояния переправы.

Между тем, жители села неоднократно жаловались, что мост превращается в «американские горки» и становится неустойчивым в зимний период. Помимо этого, переправу отстраивали несколько раз, так как ее смывало водой.