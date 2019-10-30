Мэр Серова признал «проблемный» мост в Филькино безопасным
Сегодня, 13:48ОбществоФото: Блог Андрея Альшевского/alshevskix.livejournal.com
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Мост в селе Филькино под Серовом признан безопасным, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ответ мэра городского округа Василия Сизикова.
Согласно письму от администрации муниципалитета, МУП «Серовавтодор» провел работы по уменьшению угла сопряжения переправы с берегом реки, а также сказано, что работники предприятия регулярно проводят мониторинг состояния переправы.
Между тем, жители села неоднократно жаловались, что мост превращается в «американские горки» и становится неустойчивым в зимний период. Помимо этого, переправу отстраивали несколько раз, так как ее смывало водой.
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Администрация Серова опровергает предположения жителей Филькино, что новый мост опасен. Дополнительно глава округа Василий Сизиков обещает, что берег укрепят зимой. Как говорится, под его личную ответственность,написал Альшевских.
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