Мэрию Нижнего Тагила через суд обязали провести обследование дома на аварийность
Прокуратура через суд обязала администрацию Нижнего Тагила провести обследование на аварийность жилой дом на улице Боровая, 41, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе надзорной проверки установлено, что данный дом находится в ненадлежащем техническом состоянии и требует обследования на предмет аварийности. В подъездах дома неисправны лестницы, разбиты стёкла, в кровле здания имеются пробоины и трещины, разрушены печные трубы и фасад, а также есть и другие повреждения.
Ранее жители дома обращались в администрацию Нижнего Тагила с просьбой о проведении обследования здания на аварийность, однако никаких мер предпринято не было. При этом три из девять квартир в доме являются муниципальной собственностью.
Прокурор Дзержинского района обратился с иском в суд с целью признать незаконными бездействия администрации города и обязать её провести обследование дома на предмет его аварийности. Ленинский районный суд исковые требования прокуроратуры удовлетворил в полном объёме.