Мэрию Нижнего Тагила через суд обязали провести обследование дома на аварийность

В ходе надзорной проверки установлено, что данный дом находится в ненадлежащем техническом состоянии и требует обследования на предмет аварийности. В подъездах дома неисправны лестницы, разбиты стёкла, в кровле здания имеются пробоины и трещины, разрушены печные трубы и фасад, а также есть и другие повреждения.

Ранее жители дома обращались в администрацию Нижнего Тагила с просьбой о проведении обследования здания на аварийность, однако никаких мер предпринято не было. При этом три из девять квартир в доме являются муниципальной собственностью.