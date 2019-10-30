На Урале психиатр-нарколог займет место Шипулина в Общественной палате
Сегодня, 20:12ОбществоФото: страница Олега Забродина на Facebook
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Вместо Антона Шипулина в свердловской Общественной палате будет работать начальник областного госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, пишут ЕАН.
В сентябре Шипулин был избран депутатом Госдумы. Соответственно, по закону он не может совмещать работу в Общественной палате и в думе.
Олег Забродин возглавляет госпиталь с 2019 года. С 2009 года он занимает должность главного внештатного нарколога региона. Также Забродин является председателем свердловского профсоюза работников здравоохранения.
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