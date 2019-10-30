Объявлен конкурс на проект детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле
Департамент государственных закупок разместил аукцион на разработку проекта и выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Многопрофильный стационар и поликлиника в городе Нижний Тагил для оказания медицинской помощи детям». Стоимость работ — 31,9 миллиона рублей.
Проект должен предусматривать создание лечебно-диагностического блока, вертолётной площадки, гаража на шесть машино-мест, инженерных сетей и сооружений для обеспечения жизнедеятельности объекта. Детская поликлиника будет рассчитана на 650 посещений пациентов в смену и круглосуточный стационар на 160 коек. Отметим, что размер обеспечения исполнения контракта составляет 30% от стоимости (9,5 миллиона рублей). Срок выполнения договора 270 дней с момента его подписания.
Строительство детской многопрофильной больницы планируется в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. Согласно плану, медучреждение будет расположено на ГГМ на улице Мелентьева.
Напомним, строительство больницы началось еще 20 лет назад, однако стройка была заморожена в 1998 году из-за отсутствия финансирования. Затем долгострой передали на баланс области. В начале октября Департамент гозакупок Свердловской области разместил аукцион на 4,1 миллиона рублей по поиску подрядчика для проведения экспертизы недостроя детской больницы.