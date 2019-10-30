Объявлен конкурс на проект детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле

Проект должен предусматривать создание лечебно-диагностического блока, вертолётной площадки, гаража на шесть машино-мест, инженерных сетей и сооружений для обеспечения жизнедеятельности объекта. Детская поликлиника будет рассчитана на 650 посещений пациентов в смену и круглосуточный стационар на 160 коек. Отметим, что размер обеспечения исполнения контракта составляет 30% от стоимости (9,5 миллиона рублей). Срок выполнения договора 270 дней с момента его подписания.

Строительство детской многопрофильной больницы планируется в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. Согласно плану, медучреждение будет расположено на ГГМ на улице Мелентьева.