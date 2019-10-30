Программа ремонта трамвайных путей в Нижнем Тагиле может войти в нацпроект
Мэр Нижнего Тагила обсудил с руководителем движения «Тагилтрам» Максимом Барсуковым модернизацию работы электротранспортной сферы города, сообщает пресс-служба администрации.
Максим Барсуков отметил, что благодаря работе проекта «Тагильский трамвай» были полностью заменены тягловые подстанции, приобретено несколько десятков новых вагонов, отремонтированы наиболее изношенные участки путей. По его словам, теперь необходимо увеличить пассажиропоток и повысить конкурентоспособность муниципального предприятия. Барсуков предложил снизить убытки от перевозок с одновременным повышением их безопасности и качества, а высвободившиеся средства направить на содержание действующей инфраструктуры. Кроме того, необходимо ремонтировать 10-15 км путей каждый год и построить платформы для посадки в трамваи инвалидов и пассажиров с колясками.
Владислав Пинаев отметил, что масштабной реконструкции необходимы средства, которые не заложены в бюджете Нижнего Тагила. Решением может стать включение программы ремонтов трамвайных путей в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Если эта идея будет одобрена, то станет возможным произвести ремонт и дорог, и трамвайных путей.