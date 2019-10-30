Программа ремонта трамвайных путей в Нижнем Тагиле может войти в нацпроект

Максим Барсуков отметил, что благодаря работе проекта «Тагильский трамвай» были полностью заменены тягловые подстанции, приобретено несколько десятков новых вагонов, отремонтированы наиболее изношенные участки путей. По его словам, теперь необходимо увеличить пассажиропоток и повысить конкурентоспособность муниципального предприятия. Барсуков предложил снизить убытки от перевозок с одновременным повышением их безопасности и качества, а высвободившиеся средства направить на содержание действующей инфраструктуры. Кроме того, необходимо ремонтировать 10-15 км путей каждый год и построить платформы для посадки в трамваи инвалидов и пассажиров с колясками.