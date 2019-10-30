Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, чем займется в СПЧ
Сегодня, 20:32ОбществоФото: ombudsman.midural
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30 октября Татьяна Мерзлякова впервые встретилась с главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым. На встрече она рассказала, какой проблемой ей в первую очередь хотелось бы заняться в СПЧ, пишет Е1.
Омбудсмен пояснила, что в первую очередь она бы хотела заняться оказанием помощи людям, не имеющим определенного правового статуса. По ее мнению, эти люди никому не нужны.
Это люди, которые не являются ничьими гражданами, они, по сути, никому не нужны, этот вопрос не решается десятилетиями, сказала Мерзлякова.
В России таких людей достаточно много. К примеру, это те, у кого нет определенного места жительства либо люди, приехавшие из стран ближнего зарубежья и не получившие паспорт РФ.
Пока неизвестно в какой именно комитет при СПЧ войдет Татьяна Мерзлякова.
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