В Березовском директора УК будут судить за загрязнение почвы бытовыми отходами
Сегодня, 11:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Директор ЗАО «УК Гор Свет» в Березовском предстанет перед судом за загрязнение почвы мусором и бытовыми отходами, сообщает региональная прокуратура.
Директор УК, параллельно являясь руководителем ООО «Эко-Логика», в период с 2015 по 2018 год размещал в районе поселка Красногвардейский строительный мусор и бытовые отходы, данный участок земли для этого не был предназначен.
Размещение отходов повлекло за собой загрязнение земли серой, мышьяком и свинцом. Экологический ущерб составил 169 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд, директору УК грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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