В Нижнем Тагиле мужчина вынес из магазина одежду на 18 тысяч рублей
Сегодня, 15:15ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает подозреваемого в краже одежды на сумму более 18 тысяч рублей из магазина на улице Ленина, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
В полицию обратились работники торговой точки. Они сообщили, что мужчина приходил в магазин дважды. В обоих случаях он унес с собой различные предметы мужского гардероба — куртку, рубашки, кофты.
По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
После изучения записей с камер магазина установлены приметы подозреваемого. Это мужчина ростом 175-185 сантиметров, худощавого телосложения. В первый раз на нем была куртка оливкового цвета, черные штаны с белыми лампасами. Во второй раз мужчина был одет в сине-серую куртку и спортивные штаны с красно-белыми вставками.
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Тагильчан, узнавших мужчину, просят обращаться по номерам 8 (3435) 97-64-02 или 02.
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