В Нижнем Тагиле мужчина вынес из магазина одежду на 18 тысяч рублей

В полицию обратились работники торговой точки. Они сообщили, что мужчина приходил в магазин дважды. В обоих случаях он унес с собой различные предметы мужского гардероба — куртку, рубашки, кофты.

После изучения записей с камер магазина установлены приметы подозреваемого. Это мужчина ростом 175-185 сантиметров, худощавого телосложения. В первый раз на нем была куртка оливкового цвета, черные штаны с белыми лампасами. Во второй раз мужчина был одет в сине-серую куртку и спортивные штаны с красно-белыми вставками.