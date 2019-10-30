В Нижнем Тагиле откроется музей Владислава Тетюхина

Музей расположится на втором этаже медучреждения, там подготовлена площадка под экспонаты. В музее разместят награды и личные вещи мецената, посмотреть на них сможет каждый желающий, посещение экспозиций будет бесплатным. В создании музея приняли участие не только работники госпиталя, но и сыновья Владислава Тетюхина — Илья и Дмитрий.

Открытие музея запланировано на ближайшее время, однако точная дата пока не называется. Параллельно с этим идет поиск скульптора, готового создать памятник меценату, который планируют установить перед госпиталем.