В Нижнем Тагиле откроется музей Владислава Тетюхина

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре в Нижнем Тагиле появится музей Владислава Тетюхина, сообщают ЕАН.
Музей расположится на втором этаже медучреждения, там подготовлена площадка под экспонаты. В музее разместят награды и личные вещи мецената, посмотреть на них сможет каждый желающий, посещение экспозиций будет бесплатным. В создании музея приняли участие не только работники госпиталя, но и сыновья Владислава Тетюхина — Илья и Дмитрий.
Открытие музея запланировано на ближайшее время, однако точная дата пока не называется. Параллельно с этим идет поиск скульптора, готового создать памятник меценату, который планируют установить перед госпиталем.
Напомним, Тетюхин скончался в апреле этого года. В 2012 году Тетюхин продал акции ВСМПО-Ависма и на эти деньги построил госпиталь в Нижнем Тагиле. После смерти мецената медучреждению было официально присвоено имя его основателя. Не так давно сообщалось, что госпиталь находится на грани банкротства, однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг эту информацию, подчеркнув, что медцентру будет оказана всяческая поддержка.