В Нижнем Тагиле отремонтируют две больницы

В здании терапевтического корпуса ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» по адресу Кузнецкого, 12 планируется провести монтажные и общестроительные работы на сумму 1,4 миллиона рублей: замена пола и дверей, облицовка стен, устройство подвесных потолков, а также монтаж новой электропроводки. Срок реконструкции — 30 дней с момента подписания контракта.

Кроме того, Департамент разместил аукцион по поиску подрядчика для составления проектно-сметной документации на капитальный ремонт. Стоимость разработки проекта для Демидовской городской больницы по адресу Горошникова, 37 — 1,2 миллиона рублей. План должен включать в себя реконструкцию стен, лестниц, крыльца, перегородок, окон, дверей и потолков. Также документация должна предусматривать замену или ремонт сигнализации, энергообеспечения, электро- и водоснабжения. Срок выполнения договорных обязательств 70 дней со дня заключения контракта.