В России впервые за 25 лет зафиксирован суммарный рост преступности
Сегодня, 10:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Более 20 лет в России фиксировалось снижение роста преступности, особенно положительная динамика наблюдалась среди подростковой преступности. Однако, по данным Генпрокуратуры, в 2019 году началось увеличение числа преступлений, пишут «Новые известия».
За девять месяцев этого года в России зафиксировано 1,52 миллиона преступлений, что на 30,8 тысячи больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Как пишет РИА «Новости», наибольший подъем преступности произошел в Северо-Кавказском (+8,1%), Южном (+4,6%) и Приволжском округах (+3,4%). Наиболее негативная ситуация сложилась в Северной Осетии, там число преступлений увеличилось на 40%.
В Москве, к примеру, наоборот зафиксировано снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
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