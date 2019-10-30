Владимир Путин поблагодарил коллектив авиакомпании "Россия"
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность коллективу авиакомпании «Россия», проявившему профессионализм и внесшему существенный вклад в развитие воздушного транспорта.
Благодарность генеральному директору авиакомпании Сергею Александровскому была торжественно вручена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 29 октября, пишет rostovgazeta.ru. Авиакомпания “Россия” – единственный отечественный авиаперевозчик и единственная среди транспортных компаний Петербурга получила эту благодарность.
В 2019 году международная консалтинговая компания Brand Finance назвала авиакомпанию одной из самых значимых в стране. АК «Россия» непрерывно развивает транспортный узел на базе Пулково, открывая новые рейсы из Северной столицы. Согласно сведениям аэропорта, доля авиакомпании - треть совокупного объема обслуженных пассажиров в 2018 году.
В компании подчеркнули, что успех заключается в повышенном уровне безопасности и надежности. В настоящее время «Россия», входящая в тройку самых крупных перевозчиков страны, непрерывно совершенствует сервис, применяя инновации для удобства пассажиров.
Помимо того, «Россия» реализует крупные проекты по защите окружающей среды. В парке авиакомпании присутствуют воздушные суда «Тигролет» и «Леолет», на "носу" которых изображены леопард и тигр. Задачей проекта выступает привлечение внимания общественности к резкому уменьшению популяции редких дальневосточных хищников.
Еще одним "брендом" является воздушное судно – «Спортолет», являющееся своего рода символом проекта, касающегося поддержки отечественных спортсменов, которые отстаивают честь страны на международных соревнованиях. «Россия» также призывает пассажиров придерживаться здорового образа жизни.
Отмечается, что один из ключевых проектов компании касается обеспечения авиасообщения между Москвой и городами Дальнего Востока. Так, рейсы выполняются во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и другие города. Тарифная стоимость билетов не зависит от сезона или наполняемости рейса: цена билета в обе стороны - 22 тысячи рублей, тогда как в одну сторону поезда - 13,2 тысячи.