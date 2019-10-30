Владимир Путин поблагодарил коллектив авиакомпании "Россия"

Благодарность генеральному директору авиакомпании Сергею Александровскому была торжественно вручена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 29 октября, пишет rostovgazeta.ru. Авиакомпания “Россия” – единственный отечественный авиаперевозчик и единственная среди транспортных компаний Петербурга получила эту благодарность.

В 2019 году международная консалтинговая компания Brand Finance назвала авиакомпанию одной из самых значимых в стране. АК «Россия» непрерывно развивает транспортный узел на базе Пулково, открывая новые рейсы из Северной столицы. Согласно сведениям аэропорта, доля авиакомпании - треть совокупного объема обслуженных пассажиров в 2018 году.

В компании подчеркнули, что успех заключается в повышенном уровне безопасности и надежности. В настоящее время «Россия», входящая в тройку самых крупных перевозчиков страны, непрерывно совершенствует сервис, применяя инновации для удобства пассажиров.

Помимо того, «Россия» реализует крупные проекты по защите окружающей среды. В парке авиакомпании присутствуют воздушные суда «Тигролет» и «Леолет», на "носу" которых изображены леопард и тигр. Задачей проекта выступает привлечение внимания общественности к резкому уменьшению популяции редких дальневосточных хищников.

Еще одним "брендом" является воздушное судно – «Спортолет», являющееся своего рода символом проекта, касающегося поддержки отечественных спортсменов, которые отстаивают честь страны на международных соревнованиях. «Россия» также призывает пассажиров придерживаться здорового образа жизни.