Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт на 273 площадках Свердловской области
Сегодня, 21:37ОбществоФото: музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
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3 ноября Свердловская область присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятия пройдут на 273 площадках региона и будут посвящены Году театра, сообщает «Комерсантъ».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
В Екатеринбурге торжественная церемония открытия «Ночи искусств» состоится в Екатеринбурге в театре эстрады. Там пройдёт музыкальный спектакль «Героям былых времен», приуроченный к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гости мероприятия в качестве сувениров получат «Золотые маски». Всего в столице Урала в акции будут задействованы 53 площадки.
В Нижнем Тагиле акция «Ночь искусств» пройдёт в Театре кукол, филармонии, музее-заповеднике и музее ИЗО. Работа площадок начнётся в 18:00 и продлится до 23:00.
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