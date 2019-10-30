Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт на 273 площадках Свердловской области

В Екатеринбурге торжественная церемония открытия «Ночи искусств» состоится в Екатеринбурге в театре эстрады. Там пройдёт музыкальный спектакль «Героям былых времен», приуроченный к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гости мероприятия в качестве сувениров получат «Золотые маски». Всего в столице Урала в акции будут задействованы 53 площадки.