Евгений Куйвашев объяснил зачем нужны перегородки в такси

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил зачем таксистам ставить перегородки. Об этом он написал в своем Instagram.

Нововведение не всем понравилось, а мнение бизнеса я уважаю. Главный путь, которым передается COVID-19, воздушно-капельный. Хуже всего, когда собеседники сидят напротив. Например, за столами на совещаниях, в кафе. Если напротив вас сидит знакомый человек, с которым вы тесно общаетесь, то рядом находятся и посторонние, которые также подвержены угрозе заражения. Вот для этого и нужны перегородки, пишет губернатор. Евгений Куйвашев отмечает, что по тому же принципу перегородки будут работать и в такси. Среднестатистический водитель за смену совершает до 30 поездок. Таким образом, он вступает в контакт с 30-50 людьми, а путь может занимать продолжительное время, особенно в пробках. Поэтому такая мера защитит не только пассажиров, но и водителей. Руководство таксопарков, я считаю, также должно быть заинтересованно в сохранении кадров, объяснил губернатор. Он подытожил, что знает о встрече с представителями таксопарков и поблагодарил их за конструктивный настрой. Напомним, сегодня утром таксисты начали собираться у здания мэрии Екатеринбурга, протестуя против меры по установке защитных перегородок в автомобилях. К ним вышел министр транспорта и договорился о встрече. Позже представители парков такси пообщались с ним в правительственном здании. Было решено, что будет отведена неделя для урегулирования вопросов по установке защитного средства. После этого состоится еще одно совещание. В Екатеринбурге таксисты урегулировали с министром транспорта вопрос по экранам

