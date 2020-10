ГК «Россети» направила 70 млрд рублей на подготовку сетевого комплекса к зиме

Энергетический холдинг «Россети» заявил о стопроцентной готовности электросетевого комплекса к зимнему периоду.

По сообщению издания «Интерфакс», генеральный директор группы компаний «Россети» Павел Ливинский сообщил главам Минэнерго Александру Новаку и Минстроя Владимиру Якушеву о завершении работ по подготовке электросетевого комплекса России к зимнему периоду. Сотрудники всех филиалов энергетической компании на 100 процентов завершили подготовительные работы с опережением графика. Сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавирусной инфекции не стала препятствием для реализации мероприятий по обеспечению надежной работы оборудования и сетей зимой. «Третий год подряд улучшаются показатели надежности «Россетей», — сказал Павел Ливинский. Также он отметил, что с 2017 года количество перебоев электроснабжения снизилось на тридцать процентов, а продолжительность аварийных ситуаций на шестьдесят. Что касается технических нарушений с перерывами энергоснабжения в России, за указанный период сократилось на пятьдесят два процента. Стоит отметить, что в текущем году ГК «Россети» направила на обслуживание и ремонт оборудования порядка семидесяти миллиардов рублей. Эти средства были использованы для ремонта сорока пяти километров ЛЭП, что превышает прошлогодние показатели на восемь процентов. Также в этом году на 1% увеличилось число отремонтированных трансформаторов — до 613 единиц. Персонал ГК — больше пятидесяти тысяч специалистов, полностью готов к любым аварийно-восстановительным работам. Холдинг обеспечил сотрудников спецтехникой в количестве 24,7 тысячи единиц, а также резервными источниками питания мощностью 482 МВт — их число составляет шесть тысяч. Также «Россети» заключили более полутора тысяч соглашений о сотрудничестве с представителями МЧС, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.

