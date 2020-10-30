ГК «Россети» направила 70 млрд рублей на подготовку сетевого комплекса к зиме

Стоит отметить, что в текущем году ГК «Россети» направила на обслуживание и ремонт оборудования порядка семидесяти миллиардов рублей. Эти средства были использованы для ремонта сорока пяти километров ЛЭП, что превышает прошлогодние показатели на восемь процентов. Также в этом году на 1% увеличилось число отремонтированных трансформаторов — до 613 единиц.