Исполнившие указ Куйвашева водители такси пожаловались на низкие оценки от пассажиров

По его словам, ему рассказали об этой проблеме уже несколько таксистов. Пассажирам не нравится ехать с пленкой, потому что им душно. За поездку они выставляют водителю низкую оценку. Для него это плохо, так как снижается рейтинг, что может привести к блокировке сервисов такси.