Исполнившие указ Куйвашева водители такси пожаловались на низкие оценки от пассажиров

По его словам, ему рассказали об этой проблеме уже несколько таксистов. Пассажирам не нравится ехать с пленкой, потому что им душно. За поездку они выставляют водителю низкую оценку. Для него это плохо, так как снижается рейтинг, что может привести к блокировке сервисов такси.
Напомним, сегодня утром таксисты Екатеринбурга выехали на акцию протеста на Площадь 1905 года. Они не согласны с указом Куйвашева об установке защитных экранов в машинах. К ним вышел министр транспорта Василий Старков, чтобы провести «конструктивный диалог».