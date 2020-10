На Урале мать девочки из шкафа сдала образцы ткани для генетической экспертизы

Мать девочки из Карпинска, полгода прожившей в шкафу, сдала анализы для генетической экспертизы и была допрошена, сообщает Е1 со ссылкой на адвоката женщины.

На данный момент, мать маленькой Полины находится в психиатрической больнице и ее интересы представляет адвокат по назначению, который рассказал, что никаких нарушений прав женщины не происходит. Она была допрошена, у нее взяли образцы ткани для проведения генетической экспертизы, чтобы определить принадлежность ребенка. Другие подробности рассказать пока не могу — тайна следствия. Могу вас успокоить — никто ее права не нарушит, все будет по закону,отметил адвокат. Ранее появилась информация, что женщину нельзя допрашивать из-за запрета ее лечащих врачей. Напомним, сегодня стало известно, что для ухода и реабилитации девочки из Карпинска наняли профессиональную медсестру-сиделку и приобрели специализированное питание. О запертой на несколько месяцев в шкафу девочке 9 октября сообщила подруга ее матери, которая узнала об этом случайно. Ребенка отправили в Краснотурьинск, а затем в Екатеринбург. У нее зафиксировали дистрофию третьей степени. По словам медиков, жизнь девочки фактически спас ее 13-летний брат, который тайком от матери подкармливал малышку. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери девочки и намерен квалифицировать ее действия как покушение на убийство. Замученной матерью новорожденной из Карпинска помог уральский предприниматель

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter