На свердловчанина составили протокол за неправильное ношение маски в «Монетке»

В Краснотурьинске полицейские задержали мужчину, который неправильно носил маску в магазине «Монетка», сообщает Е1 со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел 26 октября. По словам очевидца, двое полицейских в магазине «целенаправленно выискивали нарушителей». Однако все покупатели были в масках. Один мужчина опустил маску на подбородок. Стражи порядка сделали ему замечание и попытались увести покупателя в патрульную машину, но мужчина начал с ними пререкаться. Спор продолжился на улице, причем у одного из полицейских нос не был закрыт маской. Стражи порядка сообщили мужчине, что ему нужно пройти в служебную машину, там на него составят протокол по статье 20.6 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Однако нарушитель не согласился и попытался уехать на своем автомобиле. Тогда из служебной машины вышли еще двое полицейских. Несколько дней спустя в отделении полиции прокомментировали ситуацию. Там сказали, что мужчина нарушил указ Куйвашева, по которому в общественных местах должен соблюдаться масочный режим. На требования о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал, вел себя агрессивно и нецензурно выражался. Он был доставлен в МО МВД «Краснотурьинский». В отношении мужчины составлен административный протокол за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Теперь нарушителя будут судить, ему грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей. Напомним, главврач больницы № 24 Алексей Малинкин пригласил всех нарушителей масочного режима в «красную зону» на экскурсию. Екатеринбургский врач пригласил COVID-диссидентов на экскурсию в «красную зону»

