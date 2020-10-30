На свердловчанина составили протокол за неправильное ношение маски в «Монетке»

Несколько дней спустя в отделении полиции прокомментировали ситуацию. Там сказали, что мужчина нарушил указ Куйвашева, по которому в общественных местах должен соблюдаться масочный режим. На требования о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал, вел себя агрессивно и нецензурно выражался. Он был доставлен в МО МВД «Краснотурьинский». В отношении мужчины составлен административный протокол за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ст. 20.6.1 КоАП РФ).