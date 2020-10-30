На Урале с пенсионеров через суд взыскивают сотни тысяч рублей за отопление

На Урале с пенсионеров через суд взыскивают сотни тысяч рублей за отопление

Сегодня, 20:07ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области у жителей деревни через суд взыскали сотни тысяч рублей за отопление, которое не предоставлялось, пишет ЕАН.

По словам жителей деревни, котельная, предоставлявшая отопление, много лет назад пришла в негодность и они отказались от её услуг.

Отключение инициировал глава администрации Виктор Баранов.

Денег на ремонт котельной не было, поэтому я разрешил жителям отключаться. Они последовали совету и заключили договоры с электроснабжающими компаниями, поставив себе конвекторы, говорит Баранов.

После нескольких лет жителям начали приходить счета на оплату на десятки тысяч рублей. Один из пенсионеров сообщает о квитанции на 84 тысячи. У него эти деньги списали с банковского счета.

О подобном рассказывают и другие местные жители. У одних деньги списывают со счетов, у других описывают имущество, а с тех, у кого ничего нет, начали вычитать 50% пенсии.

Директор компании, предоставляющей тепло, уверят, что всё по закону.

Официально ничего не оформлено. По бумагам они получали услугу отопления. Сейчас пытаюсь объяснить жителям как всё оформляется, рассказал руководитель.

В Службе судебных приставов также считают, что действовали в рамках законодательства.

Странно, что никто не рассказал жителям, за что списываются средства. В суде не сказали куда обращаться и каким образом всё будет происходить. В результате мы действуем по закону, однако, если бы к нам обратились, то вопрос решался бы с каждым индивидуально, говорят в УФССП.

Напомним, суд Свердловской области оштрафовал коллекторское агентство на 150 тысяч рублей за угрозы по телефону дочери должника, из-за которых она была вынуждена оплатить долг отца в пять тысяч рублей.

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