Некоторым знакам зодиака следует заняться чем-то новым 31 октября

Близнецы

Трудный день. Не следует планировать важные встречи и деловые переговоры. Вам будет сложно принимать решения. Иногда эмоции будут проявляться настолько сильно, что вы не можете с ними справиться. Во второй половине дня начнется влияние позитивных тенденций. Ваше настроение улучшится. На работе займитесь чем-то новым. Отложите простые нерешенные дела, они могут и подождать. Вам будут делать комплименты, но не слишком обольщайтесь, потому что за словами может скрываться лесть. Вечер проведите в компании близких друзей.