Пермские перевозчики подали 42 обращения в ФАС

Еще одним сомнительным положением является требование о наличии материальных ресурсов. По данному критерию оценка будет составлять 85% из 40 баллов, то есть 34 балла из возможных 100 баллов, которые может набрать участник конкурса. Если по этому положению будет отрыв, это позволит выиграть конкурс. То есть пермская компания, которая работает на рынке двадцать лет и имеет 20 автобусов, проиграет московскому перевозчику, работающему 2 года, но имеющему 200 единиц транспорта.