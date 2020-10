Пермские перевозчики подали 42 обращения в ФАС

Пермские перевозчики считают, что местная администрация выживает их с рынка, - в ФАС подали сорок два заявления.

Издание сообщает, что заявители считают условия конкурса на пассажирские перевозки сомнительными и заточенными под определенных игроков, пишет Properm.ru. О торгах администрация Перми объявила 12-13 октября. Речь идет об обслуживании семи автобусных городских маршрутов - победители конкурса будут осуществлять пассажирские перевозки на протяжении четырех лет. Однако пермские перевозчики, которые обратились в региональное отделение ФАС, считают, что некоторые положения в документации к конкурсу ограничивают конкуренцию. В том числе заявители указали положение, согласно которому у кандидата для участия в конкурсе должны быть новые автобусы, которым не больше 11 месяцев со дня регистрации. Пермские перевозчики считают данный пункт сомнительным и создающим преимущества конкретным компаниям. Еще одним сомнительным положением является требование о наличии материальных ресурсов. По данному критерию оценка будет составлять 85% из 40 баллов, то есть 34 балла из возможных 100 баллов, которые может набрать участник конкурса. Если по этому положению будет отрыв, это позволит выиграть конкурс. То есть пермская компания, которая работает на рынке двадцать лет и имеет 20 автобусов, проиграет московскому перевозчику, работающему 2 года, но имеющему 200 единиц транспорта. Пермские перевозчики считают, что таким способом администрация пытается вытеснить их с рынка. По прежней системе мэрия проводила конкурс, а выигравшая компания осуществляла перевозки, получая выручку от проезда. По новым правилам выручку получает муниципалитет, а перевозчикам выплачивает деньги по факту выполненного объема работ. Таким образом, две московские компании и пермский МУП в совокупности забрали 55–60% рынка. Когда пермских перевозчиков вытеснили с большей части рынка, они рассчитывали получить остальную часть. Раньше было заявлено о разыгрывании трехлетних контрактов на пассажирские перевозки с минимальными техническими требованиями к транспортным средствам. Но потом условия изменились. Считается, что победит на торгах московская компания ООО «Автомиг». По мнению журналистов, к этому имеет отношение бывший предприниматель, а сейчас заместитель министра транспорта Александр Клебанов. Именно он был инициатором замены аукциона на конкурс по новым условиям. В пермском правительстве Клебанов больше двух лет. Он курировал закупку трамваев «Лев» и «Львенок» в Пермь. Городскому бюджету это обошлось почти в девяносто миллионов рублей. Тогда, как и в случае с автобусными маршрутами, документы были составлены под конкретного игрока, но формально все было проведено в соответствии с законодательством. Сейчас ситуация аналогичная: местная администрация пытается устранить с рынка пермских перевозчиков, чтобы освободилось место под московских игроков. При этом действия администрации настолько странные, что пермские предприниматели объединились, чтобы отстоять свои права.

