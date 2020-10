Роскомнадзор снова призвал Google прекратить цензуру российских СМИ

Представители Роскомнадзора вновь призвали корпорацию Google прекратить цензуру российских СМИ, сообщает «РЕН-ТВ».

В ведомстве имеют в виду маркировку YouTube-контента российских телеканалов как «неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий». В заявлении сказано, что Роскомнадзор требует от компании Google на территории РФ соблюдения законодательства при распространении информации. Запрет цензуры установлен ч. 5 ст. 29 Конституции РФ. До этого ведомство уже не один раз обращалось к Google с такими призывами. В частности, одно из требований было направлено после того, как судом Таганского района Москвы было снято ограничение на просмотр фильма «Беслан», который был размещен на YouTube. В Роскомнадзоре отмечают, что американские интернет-компании ограничили доступ примерно к 20 материалам российских СМИ. Напомним, в августе представитель опального схимонаха Сергия Всеволод Могучев рассказал, что YouTube-канал отца Сергия заблокируют по решению Роскомнадзора за разжигание религиозной и национальной розни. Ютуб-канал уральского схимонаха Сергия удалят по решению Роскомнадзора

