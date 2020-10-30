Руководство тагильской школы № 64 опровергло данные о нарушении «антиковидных» мер

Руководство тагильской школы № 64 опровергло данные о нарушении «антиковидных» мер

Сегодня, 16:33ОбществоPhoto: Яндекс карты
В адрес редакции TagilCity поступило обращение от администрации школы № 64. В соответствии Законом РФ «О средствах массовой информации» (статья 46 «Право на ответ») публикуем его полностью.

27 октября редакция опубликовала материал по обращению тагильчанки, ребенок которой обучается в школе № 64. Женщина рассказала о несоблюдении «антиковидных» мер в образовательном учреждении. В частности, тагильчанка рассказала о пересечении потоков детей на переменах и сдвоенных уроках. На момент публикации в школе не смогли предоставить комментарий касательно ситуации. Позже в адрес редакции была направлена претензия, заверенная директором школы Светланой Басенцян, в которой обозначена просьба о публикации опровержения. Редакция в соответствии с законодательством размещает письмо в неизменном виде.

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