Силовые структуры наводят порядок на энергорынке

Силовики провели обыск в московском офисе ПАО “ТНС энерго” по уголовному делу о хищении пяти с половиной миллиардов рублей.

По сообщению издания Газета.RU, после обысков были задержаны руководители предприятия - генеральный директор Сергей Афанасьев и его зам Борис Щуров. Отмечается, что уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере завели 22 октября после поступления в полицию заявления. В нем указывалось, что с 2011 года по настоящее время холдинг и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» похитили больше пяти с половиной миллиардов рублей, которые предприятие задолжало за поставку электроэнергии. По мнению следствия, на протяжении почти десяти лет энергетический холдинг отказывался оплачивать услуги поставщика, а деньги переводил на офшорные счета. После проверки заявления сотрудники следственного комитета провели обыск в московском офисе компании, а также в личных квартирах топ-менеджеров Афанасьева и Щурова. Отмечается, что Афанасьев был назначен на руководящую должность в прошлом году, а Щуров занимает должность уже почти девять лет. В ходе обыска силовики изъяли у подозреваемых компьютеры, а также бухгалтерские документы за девять лет. После обыска еще одной квартиры Щурова, которая находится в Нижнем Новгороде, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Решение о мерах пресечения будет вынесено Тверским районным судом Москвы. Издание отмечает, что это не первое громкое дело, в котором участвуют руководители крупных компаний или федеральные чиновники. Так, в 2018 году экс-член правления «Интер РАО» Карина Цуркан была задержана за передачу стратегических документов Минэнерго спецслужбам Молдавии. Также не нужно забывать о нашумевшем деле клана Арашуковых. Рауф Арашуков, бывший сенатор от КЧР, обвинялся в убийстве и участии в преступной группировке. Советник генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков обвинялся в хищении газа на общую сумму более тридцати миллиардов рублей, а руководитель «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков проходил по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Еще одним громким делом с участием федеральных чиновников является разбирательство по факту осуществления предпринимательской деятельности Михаилом Абызовым, который после вхождения в состав правительства не оставил бизнес, а полученные деньги выводил на офшорные счета. Очевидно, силовые структуры начали зачистку в кластере ТЭК. Проверяются крупные проекты газового, сбытового и генерирующих сфер, где зафиксированы нарушения. В разработке МВД и СК находятся как федеральные чиновники, так и госкомпании. Эксперты отмечают, что в энергетической отрасли давно нужно навести порядок, поскольку с функцией регулятора Минэнерго уже не справляется, в отличие от правоохранительных органов.

