«Сиротские общины». Почему тагильчане возмущены соседством с бывшими детдомовцами?

Каждый год в Нижнем Тагиле детям-сиротам торжественно вручают ключи от квартир в новостройках. Повод, вроде бы, радостный, но через некоторое время в соцсетях начинают мелькать жалобы от соседей бывших детдомовцев на пьянки и «загаженные» подъезды. Почему возникает проблема «сиротского гетто», разбиралось TagilCity.ru.

Многоквартирный дом на улице Тимирязева, 30 был сдан в 2019 году, часть квартир досталась бывшим воспитанникам детского дома. Казалось бы, наконец-то сироты обрели свое жилье, где могут построить для себя лучшую жизнь. Но не все бывшие детдомовцы оказываются готовы ко взрослой жизни, и заложниками их инфантильности становятся соседи. Ведут себя по-хамски: распивают спиртные напитки, курят, ругаются нецензурной бранью, мусорят прямо на детской площадке, у подъездов и в них. Лифты в подъездах находятся в аварийном состоянии (двери плохо закрываются), ободраны двери у лифтов, пол залит непонятно чем, заплеван, прокурен, невозможно дышать. В квартирах этих жильцов долго играет музыка, распиваются спиртные напитки, происходят драки. Полиция в этот дом выезжает постоянно, уборщицы и дворники устали выгребать окурки, банки, бутылки и другой мусор,пишут в соцсетях тагильчане. Побывав на месте журналист TagilCity.ru увидел, что в подъезды может зайти каждый — домофонов нет, двери открыты нараспашку. Сами подъезды, по видимому, становятся местом сборищ «веселых» компаний — стены изрисованы, на полу и в лифтах — окурки и грязь. Подъезд дома на улице Тимирязева, 30 Photo: TagilCity.ru Не все жилые площади заняты, и в одну из таких незаселенных квартир пытались попасть — входная дверь помята, в проеме образовалась большая щель. Входная дверь одной из жилых квартир Photo: TagilCity.ru Местные жители рассказали, что из второго подъезда были украдены 10 светильников. В этом они обвиняют приятелей бывших детдомовцев. Объявление в подъезде о краже светильников Photo: TagilCity.ru Мы купили квартиру в этой десятиэтажке меньше года назад. Мы и предположить не могли, что сюда заселят еще и детей-сирот. Это какой-то кошмар. Они, похоже, нигде не работают, но деньги на выпивку и гулянки у них находятся всегда. Они курят, ругаются матом, дерутся, мусорят прямо в подъездах. Весь пол там загажен, двери в лифтах сломаны,рассказала журналисту жительница дома на улице Тимирязева, 30. Сломанные лавочки и урны на детской площадке Photo: TagilCity.ru Жалуются на поведение детей-сирот и жильцы нового дома на улице Пиритной на Руднике. Никакого порядка на лестничной площадке нет, люди просто не могут донести свой мусор до мусорки, которая находится в 15-20 метрах от подъезда. Распивают спиртные напитки на площадке. Курят, где им захочется, оставляют своих собак в подъездах, которые тут же гадят. Все полы просто в ужасном состоянии, стены в крови, исписанные матом. В общем, дом просто превращается в свалку,пишет во «ВКонтакте» Юлия Филянина. Подъезд в доме на улице Пиритная Photo: vk.com/blacktagil Такая же проблема в новостройках на ГГМ на улицах Смелянского и Булата Окуджавы. Это очень хорошо, что государство заботится о сиротах, а город выдает им жилье. Но сами квартиранты не ценят этого. Мы — приличные семьи с детьми, купили новое жилье, чтобы было светлое будущее, а по факту нам достались соседи, которые постоянно шумят и совсем не ценят предоставленное жилье,отмечают жильцы этих домов. Подъезд в доме на улице Смелянского, 4 Photo: TagilCity.ru Расселить или изолировать? В 2018 году вышли поправки в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые изменили подход к выделению жилья для выпускников детских домов. Если раньше для бывших воспитанников могли строить целые дома, то теперь регионам запрещается выделять более 25% жилых помещений в многоквартирных домах. Целью поправок были запрет на изоляцию бывших детдомовцев, а также помощь в социализации. Однако при этом возникают трудности коммуникации. Основной причиной этому, по мнению экспертов, является отсутствие социализации у сирот. В многоквартирных домах они продолжают держаться группами, так как не привыкли решать свои проблемы самостоятельно. До совершеннолетия они были под опекой государства, а потом попали в другой, не всегда понятный им мир. К сожалению, у детей-сирот нет возможности получить разнообразный социальный опыт, у них нет привычных для обычного ребенка условий для взросления, социализации и адаптации. Их психическое состояние зачастую становится угнетенным, появляется стресс. Они не готовы преодолевать трудности, у них отсутствует потребность в достижении успеха. Это становится причиной агрессии, недоверчивости, вспыльчивости,поделилась мнением с TagilCity.ru детский психолог Анна Попова. Специалисты считают, что начинать социальную адаптацию сирот следует намного раньше, чем когда они выпустятся из детдомов. Иначе борьба с так называемым «гетто» будет просто бессмысленной. Законодательство не предусматривает условий для расселения «сиротских общин». Жилье предоставляется им на пять лет с последующей возможностью перевода в соцнайм. И пока эти сроки не пройдут, сделать ничего практически нельзя. По мнению чиновников, за бывшими детдомовцами нужен постоянный присмотр, и легче это делать, когда они живут рядом. Не надо ходить по району за каждым в отдельности. Но самим сиротам и обычным жителям такой метод только вредит,считают в Центре юридической помощи детям-сиротам. Молчание застройщиков Помимо социализации сирот с помощью поправок в Федеральный закон правительство решило подтолкнуть застройщиков к повышению качества жилья для данной категории граждан. Но и здесь возникли проблемы. Жилье в доме, где четвертая часть квартир будет принадлежать сиротам, может попросту не продаться, вряд ли кто-то захочет иметь шумного соседа. В этом случае застройщики отказываются строить такие дома или умалчивают при продаже, что часть квартир в доме уйдет детям-сиротам. Конечно, застройщики умалчивают при продаже жилья о потенциальном соседстве с детьми-сиротами. Ведь в этом случае высок риск, что человек в итоге откажется от покупки квартиры. Но и покупатели должны быть внимательнее и сами запросить информацию о будущих соседях у застройщика. Тогда шанс узнать правду во многом увеличивается,рассказала риелтор одного из агентств недвижимости в Нижнем Тагиле. Если попытаться на законодательном уровне обязать застройщиков предоставлять покупателям информацию о наличии в доме соцжилья, то это может привести к тому, что компании будут отказываться от государственных квот на строительство квартир для детей-сирот. И тогда у бывших детдомовцев практически не останется шансов получить собственное жилье. А среди них есть разные люди и нельзя всех чесать под одну гребенку. Выход из ситуации эксперты видят в индивидуальном подходе и выдаче сертификатов на квартиры по подобию материнского капитала. Тогда бывшие воспитанники детских домов смогут сами выбирать жилье либо на вторичном рынке, либо в новостройках, в пределах выделяемой суммы. Это позволит избежать кучности заселения определенной категории граждан, для самих сирот отпадет принцип «бери, что дают», а соседям это облегчит жизнь.

