В Нижнем Тагиле на выходные дни синоптики обещают небольшие дожди и потепление до +5 градусов, сообщается на сайте Гисметео.

В субботу, 31 октября, днем ожидается до +5 градусов, ночью столбик термометров опустится до +2 градусов. Утром будет пасмурно, ближе к вечеру ожидается дождь. Ветер юго-западный до девяти метров в секунду. В воскресенье, 1 ноября, дневная температура воздуха не превысит +2 градусов, ночью похолодает до -4 градусов. Утром возможны осадки в виде дождя. Ветер северный и северо-западный до девяти метров в секунду.

