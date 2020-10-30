УФАС приостановила закупку автобусов для Нижнего Тагила

УФАС приостановила закупку автобусов для Нижнего Тагила

Сегодня, 10:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Компания «Стройкомплект» подала на мэрию Нижнего Тагила жалобу в УФАС из-за условий тендера на поставку 17 пассажирских автобусов, сообщают «Все новости».

Там считают, что требования были составлены под конкретного производителя, а это ущемляет других поставщиков. УФАС приостановила закупку до рассмотрения обращения.

ООО «Предприятие «Стройкомплект» работает в Свердловской области, в Сибири и на Дальнем Востоке. Также офис компании расположен в Нижнем Тагиле.

Из жалобы следует, что требованиям администрации соответствует только один автобус — «СИМАЗ-2258», который демонстрировали в июне этого года. Остальные варианты являются близкими, но не подходящим под технические требования закупки.

«Стройкомплект» обращался в администрацию с просьбой откорректировать документацию, но закупка осталась неизменной. Организация требует приостановить проведение электронного аукциона по определению поставщика автобусов. УФАС по Свердловской области рассмотрит жалобу 30 октября.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила сообщили, что условия контракта соответствуют нормам. Они были установлены исходя из расчета пассажиропотока и согласованы с перевозчиками.

Напомним, мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на поиск поставщика 17 низкопольных автобусов. Сумма контракта составляет 107,4 миллионов рублей.

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