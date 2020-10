Уралец отсудил у колонии 270 тысяч рублей за некачественно покрашенный Mercedes

В Свердловской области мужчина отсудил у колонии, осуществившей некачественную покраску его машины, 270 тысяч рублей, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В ноябре 2018 года мужчина обратился в автосервис, расположенный на территории колонии ИК-47 в Каменске-Уральском, с просьбой починить и покрасить Mercedes-benz. Трудоустроенные осужденные выполнили работу, за которую хозяин машины заплатил 60 007 рублей. Вскоре стало ясно, что услуги были оказаны ненадлежащим образом, поэтому за повторный ремонт пришлось отдать свыше 180 тысяч рублей. Как рассказали в Свердловском областном суде, в ходе экспертизы выяснилось, что лак, который использовался в процессе окрашивания, разведен растворителем, также были обнаружены недостатки в работе по перетяжке салона. В автосалоне колонии к претензиям клиента не прислушались и отказались исправлять ситуацию. В результате, Синарским районным судом было принято решение взыскать сумму оказанных услуг и материалов, предоставленных клиентов, и добавить к этой стоимости судебные расходы и штраф. Колония предприняла попытку обжаловать решение, но Свердловский областной суд оставил все без изменений. Напомним, в июне в Нижнем Тагиле автомеханик похитил с машин клиентов запчасти на 600 тысяч рублей. Мужчина, работая в автосервисе, обманным путем похищал запчасти у клиентов для последующей продажи на собственные нужды.

