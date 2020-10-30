В Екатеринбурге десять «суперкоманд» вышли на борьбу с COVID-19

Такое решение приняли руководители станции скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса. Сформировано 10 бригад в которые входят 14 заведующих подстанциями и трое заведующих отделениями. С 29 октября они вместе со старшими фельдшерами выезжают к жителям Екатеринбурга, у которых подозревают COVID-19.