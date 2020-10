В Екатеринбурге десять «суперкоманд» вышли на борьбу с COVID-19

В Екатеринбурге заведующие подстанциями «скорой помощи» выезжают на вызовы к больным коронавирусом, сообщает Накануне.RU со ссылкой на оперштаб.

Такое решение приняли руководители станции скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса. Сформировано 10 бригад в которые входят 14 заведующих подстанциями и трое заведующих отделениями. С 29 октября они вместе со старшими фельдшерами выезжают к жителям Екатеринбурга, у которых подозревают COVID-19. В оперштабе отмечают, что несмотря на административные должности, все врачи остались практикующими медиками. У них большой опыт работы и высокая квалификация. Каждую из таких бригад в оперштабе назвали «суперкомандой». По словам главврача станции Игоря Пушкарева, после того, как он обратился к коллегам с просьбой о помощи в условиях эпидемии коронавируса, они сразу же согласились. Напомним, накануне медик из Екатеринбурга высказалась в защиту коллег из скорой, после того как заболела коронавирусом. Медик из Екатеринбурга заступилась за врачей скорой помощи

