В Екатеринбурге к протестующим таксистам вышел министр транспорта

В Екатеринбурге к протестующим таксистам вышел министр транспорта

Сегодня, 11:32ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге к таксистам, которые собрались на парковке на площади 1905 года, вышел министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, сообщает Е1.

Он договорился с ними о встрече, в которой примут участие руководители Госавтоинспекции, общественного совета по развитию такси, а также крупнейших сервисов-агрегаторов.

По словам одного из водителей, министр предложил провести «конструктивный диалог». Таксист считает, что необходимо время на реализацию этого проекта, а также субсидирование государства. Он говорит, что должен быть ГОСТ, чтобы пассажиры не травмировались.

В оперативном штабе сообщили, что встреча пройдет сегодня днем. Там отмечают, что введение этих требований необходимо для безопасности пассажиров.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге таксисты выехали на акцию протеста в центр города. Они не согласны с указом губернатора об установке защитных перегородок в автомобилях.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
указминистрпротесттаксистЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы