В Екатеринбурге таксисты урегулировали с министром транспорта вопрос по экранам

По словам представителя «Ситимобил» Александра Терентьева, сейчас таксисты взяли тайм-аут на неделю. В это время они будут закупать и тестировать перегородки. Компания закупает для водителей маски, санитайзеры и антисептики, их бесплатно выдают в Доме такси в Екатеринбурге. Сотрудники ГИБДД пока не будут штрафовать таксистов за отсутствие перегородок, потому что в городе не хватает подрядчиков, чтобы их устанавливать.