В Екатеринбурге у «скорой» впервые появилась своя кислородная станция

Отмечается, что запуск произойдет в ближайшее время. 12 миллионов рублей для её покупки были выделены из благотворительного фонда.
После запуска, медики будут обеспечены кислородом с запасом, его хватит даже при режиме чрезвычайно ситуации или ухудшении эпидемиологической обстановки.
Напомним, ранее баллоны с кислородом приобретались на заводе. А с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией потребность возросла в пять раз. Главный врач станции скорой помощи Игорь Пушкарев отметил, что после установки и запуска станции заправка баллонов будет происходить за пять-семь минут.