В Екатеринбурге задержали автохама с поддельными сантк-петербургскими номерами

В Екатеринбурге задержали автохама с поддельными сантк-петербургскими номерами

Сегодня, 11:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге сотрудники областного ГИБДД задержали 32-летнего автохама на Suzuki Vitara с поддельными номерами, сообщает Е1.

Мужчина нарушал ПДД, это фиксировали камеры видеонаблюдения. Однако штрафы приходили жителю из Санкт-Петербурга, который и был настоящим владельцем номера.

Для поимки нарушителя полицейские устроили рейд. При проверке документов было обнаружено, что в свидетельстве о регистрации автомобиля заменены две буквы номера. При этом водитель сказал, что эти номера ему выдали в ГАИ, но позже заявил, что их поменяла бывшая супруга.

За все время владелец номера в Санкт-Петербурге получил 16 штрафов за зафиксированные камерами нарушения. Пойманный водитель должен заплатить за них более 12 тысяч рублей.

На него был составлен протокол по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками», за это мужчине грозит лишение прав сроком на год.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге задержали капитана ГИБДД на автомобиле-двойнике Audi Q5. Настоящая владелица номеров проживает в Москве.

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