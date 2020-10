В Екатеринбурге задержали автохама с поддельными сантк-петербургскими номерами

В Екатеринбурге сотрудники областного ГИБДД задержали 32-летнего автохама на Suzuki Vitara с поддельными номерами, сообщает Е1.

Мужчина нарушал ПДД, это фиксировали камеры видеонаблюдения. Однако штрафы приходили жителю из Санкт-Петербурга, который и был настоящим владельцем номера. Для поимки нарушителя полицейские устроили рейд. При проверке документов было обнаружено, что в свидетельстве о регистрации автомобиля заменены две буквы номера. При этом водитель сказал, что эти номера ему выдали в ГАИ, но позже заявил, что их поменяла бывшая супруга. За все время владелец номера в Санкт-Петербурге получил 16 штрафов за зафиксированные камерами нарушения. Пойманный водитель должен заплатить за них более 12 тысяч рублей. На него был составлен протокол по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками», за это мужчине грозит лишение прав сроком на год. Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге задержали капитана ГИБДД на автомобиле-двойнике Audi Q5. Настоящая владелица номеров проживает в Москве. В Екатеринбурге задержали капитана ГИБДД на автомобиле-двойнике

