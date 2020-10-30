В Екатеринбурге задержали автохама с поддельными сантк-петербургскими номерами

Для поимки нарушителя полицейские устроили рейд. При проверке документов было обнаружено, что в свидетельстве о регистрации автомобиля заменены две буквы номера. При этом водитель сказал, что эти номера ему выдали в ГАИ, но позже заявил, что их поменяла бывшая супруга.