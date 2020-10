В Нижнем Тагиле ежегодная акция «Ночь музеев» состоится в электронном формате, сообщает пресс-служба Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Ранее планировалось очное участие, однако, в связи с эпидемиологической ситуацией в России, пришлось остановиться на онлайн-форме проведения мероприятия. Акция состоится 3 ноября, и ее основная тема — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, 16 мая в Нижнем Тагиле также прошла «Ночь музеев», посвященная Великой Отечественной войне. Из-за режима самоизоляции все мероприятия прошли в режиме онлайн. «Сумеречные экскурсии» и пуф-кильки: как прошла «Ночь музеев» в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter