В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личность психически-нездорового мужчины

В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личность психически-нездорового мужчины

Сегодня, 16:20ОбществоPhoto: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
Сотрудники правоохранительных органов отдела полиции № 21 устанавливают личность мужчины, страдающего психическими отклонениями, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

В июле 2020 года мужчина был доставлен в больницу и оставлен в ней на лечение. Иногда он называет себя именем Вячеслав Мочанов. По словам мужчины, проживал он в детском доме Екатеринбурга и имеет младшую сестру, подробностей о которой не помнит.

На вид неустановленному около 35-40 лет, вследствие обморожения у него были ампутированы стопы и голени на обеих ногах. На данный момент мужчина пребывает в больнице поселка Черноисточинск.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле найден пропавший 13-летний мальчик. Он был обнаружен вечером того же дня, когда и пропал, в районе улицы Победы на Красном Камне.

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