В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личность психически-нездорового мужчины

Сотрудники правоохранительных органов отдела полиции № 21 устанавливают личность мужчины, страдающего психическими отклонениями, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

В июле 2020 года мужчина был доставлен в больницу и оставлен в ней на лечение. Иногда он называет себя именем Вячеслав Мочанов. По словам мужчины, проживал он в детском доме Екатеринбурга и имеет младшую сестру, подробностей о которой не помнит. На вид неустановленному около 35-40 лет, вследствие обморожения у него были ампутированы стопы и голени на обеих ногах. На данный момент мужчина пребывает в больнице поселка Черноисточинск. Напомним, накануне в Нижнем Тагиле найден пропавший 13-летний мальчик. Он был обнаружен вечером того же дня, когда и пропал, в районе улицы Победы на Красном Камне.

