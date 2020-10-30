В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личность психически-нездорового мужчины

В июле 2020 года мужчина был доставлен в больницу и оставлен в ней на лечение. Иногда он называет себя именем Вячеслав Мочанов. По словам мужчины, проживал он в детском доме Екатеринбурга и имеет младшую сестру, подробностей о которой не помнит.