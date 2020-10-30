В поселке Студеный под Нижним Тагилом появится газопровод

В поселке Студеный под Нижним Тагилом появится газопровод

Сегодня, 14:45ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В этом году основные работы по прокладке газовых сетей и монтажу оборудования в поселке Студеный будут завершены, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Жители поселка Студеный на протяжении нескольких лет поднимали вопрос о прокладке газопровода к жилым домам. В обсуждении участвовали представители АО «ГАЗЭКС», профильные управления администрации города и жители. На основании полученных заявлений приняли решение об организации работ по газификации на улицах Полевая и Мичурина.

Строительно-монтажные работы начались после выполнения проектных работ на прокладку газопровода низкого давления.

В конце 2019 года работы были приостановлены из-за сложной эпидемиологической ситуации, но осенью 2020 года они возобновились. С сентября по октябрь основной объем был выполнен, скоро в домах жителей поселка появится газ.

По словам заместителя управления территориального развития и общественных связей Лидии Панниковой, сейчас ведутся работы по монтажу газопровода на улице Мичурина. Она отметила, что на территории сельских населенных пунктов централизованно газ подается только в многоквартирные дома поселка Покровское-1. Поэтому появление газопровода в поселке Студеный является важным для сельчан событием.

После окончания работ в поселке Студеный и установки там газорегуляторного пункта, будет возможность для газификации других населенных пунктов, которые находятся в границах туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».

Photo:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, под Нижним Тагилом началось строительство дороги от поселка Чащино к участку трассы Нижний Тагил — Усть-Утка. На ее строительство выделено свыше 54 миллионов рублей.

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