В поселке Студеный под Нижним Тагилом появится газопровод

В этом году основные работы по прокладке газовых сетей и монтажу оборудования в поселке Студеный будут завершены, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Жители поселка Студеный на протяжении нескольких лет поднимали вопрос о прокладке газопровода к жилым домам. В обсуждении участвовали представители АО «ГАЗЭКС», профильные управления администрации города и жители. На основании полученных заявлений приняли решение об организации работ по газификации на улицах Полевая и Мичурина. Строительно-монтажные работы начались после выполнения проектных работ на прокладку газопровода низкого давления. В конце 2019 года работы были приостановлены из-за сложной эпидемиологической ситуации, но осенью 2020 года они возобновились. С сентября по октябрь основной объем был выполнен, скоро в домах жителей поселка появится газ. По словам заместителя управления территориального развития и общественных связей Лидии Панниковой, сейчас ведутся работы по монтажу газопровода на улице Мичурина. Она отметила, что на территории сельских населенных пунктов централизованно газ подается только в многоквартирные дома поселка Покровское-1. Поэтому появление газопровода в поселке Студеный является важным для сельчан событием. После окончания работ в поселке Студеный и установки там газорегуляторного пункта, будет возможность для газификации других населенных пунктов, которые находятся в границах туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, под Нижним Тагилом началось строительство дороги от поселка Чащино к участку трассы Нижний Тагил — Усть-Утка. На ее строительство выделено свыше 54 миллионов рублей. Под Нижним Тагилом появится новая дорога за 54 миллиона рублей

