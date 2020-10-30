В поселке Студеный под Нижним Тагилом появится газопровод

По словам заместителя управления территориального развития и общественных связей Лидии Панниковой, сейчас ведутся работы по монтажу газопровода на улице Мичурина. Она отметила, что на территории сельских населенных пунктов централизованно газ подается только в многоквартирные дома поселка Покровское-1. Поэтому появление газопровода в поселке Студеный является важным для сельчан событием.