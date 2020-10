Замученной матерью новорожденной из Карпинска помог уральский предприниматель

Для ухода и реабилитации девочки из Карпинска, которую мать держала в шкафу, наняли профессиональную медсестру-сиделку и приобрели специализированное питание.

Как рассказали в Свердловской областной детской клинической больнице, куда была госпитализирована малышка, помощь оказал председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Медики также объяснили, что представители компании сами предложили им помощь. Нам позвонили от Игоря Алексеевича [Алтушкина], предложили помощь с поставкой специализированных смесей «Пепти Гастро». Кроме того, Игорь Алексеевич оплатил услуги сиделки, чтобы она круглосуточно находилась с ребенком, удовлетворяла все ее потребности, цитирует портал E1 главную медсестру ОДКБ Марию Лебедеву. Она добавила, что Игорь Алтушкин и РМК давно помогают детской больнице. По её словам, после второй недели лечения девочка начала стремительно набирать вес и сейчас чувствует себя хорошо. Когда пытаешься у нее забрать бутылочку, она не отдает ее, бузит и возмущается,рассказала Лебедева. Напомним, о запертой на несколько месяцев в шкафу девочке 9 октября сообщила подруга её матери, которая узнала об этом случайно. Ребёнка отправили в Краснотурьинск, а затем в Екатеринбург. У неё зафиксировали дистрофию третьей степени. По словам медиков, жизнь девочки фактически спас ее 13-летний брат, который тайком от матери подкармливал малышку. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери девочки и намерен квалифицировать её действия как покушение на убийство.

