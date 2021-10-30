Очереди из посетителей выстроились перед входами в ТЦ Екатеринбурга

В «Гринвиче» и «Пассаже» администрация заранее закупила по 50 устройств, считывающих QR-коды, поэтому на входах в эти ТЦ, по информации издания, столпотворения нет. При считывании электронного пропуска со смартфона посетителя сотрудник охраны сверяет данные с сайтом Госуслуг. При этом для желающих вакцинироваться в помещении сделан отдельный вход.