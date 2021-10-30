Олег Газманов предложил закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге после скандала

Олег Газманов предложил закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге после скандала
Олег Газманов предложил закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге после скандала
Сегодня, 14:08ОбществоФото: Яндекс.Карты
Певец Олег Газманов поддержал музыканта Вадима Самойлова, который на «Ночи музыки» в Екатеринбурге раскритиковал «Ельцин-центр» нецензурной бранью.

Олег Газманов заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что полностью поддерживает Вадима Самойлова и похвалил его за высказанную точку зрения.

Я бы закрыл «Ельцин-Центр», 100%, сказал певец.

Ранее на «Уральской ночи музыки» разразился скандал, певец Вадим Самойлов во время выступления раскритиковал «Ельцин-центр» за либеральные наклонности. Несмотря на то, что он выражался нецензурной бранью, зрители поддержали музыканта. В ответ руководство центра заявило, что собирается прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля.

Сюжеты:
Екатеринбург
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