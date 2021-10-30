Пикет из-за введения QR-кодов и рейды в Тагиле. Итоги дня в Свердловской области

В екатеринбургском «Мегамарте» стычка покупателя и охранника закончилась приездом Росгвардии. Посетитель торговой точки заверял, что имеет право пройти в продуктовый магазин без предъявления кода. Поставленные для считывания электронного документа охранники не соглашались с мужчиной и не пускали его внутрь. За некоторое время у входа скопилась толпа из недовольных посетителей.