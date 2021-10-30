Пикет из-за введения QR-кодов и рейды в Тагиле. Итоги дня в Свердловской области

Пикет из-за введения QR-кодов и рейды в Тагиле. Итоги дня в Свердловской области
Пикет из-за введения QR-кодов и рейды в Тагиле. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:44ОбществоФото: TagilCity.ru

Пикеты и очереди из-за QR-кодов и рейды в Тагиле. Итоги дня

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 30 октября.

Сегодня, 30 октября официально в Свердловской области начала работу система QR-кодов. В связи с этим активисты из Екатеринбурга провели пикет против системы электронных пропусков. Акция была запланирована заранее и санкционирована властями. 25 свердловчан вышли с плакатами в столице Урала.

При этом большинство торговых центров Екатеринбурга оказались не готовы к нововведениям. У входов в ТЦ скопились толпы посетителей, часть из которых пытались пройти на территорию маркетов без QR-кодов, остальные — ждали, пока считывающие устройства охраны торгового центра дадут разрешение на вход.

В екатеринбургском «Мегамарте» стычка покупателя и охранника закончилась приездом Росгвардии. Посетитель торговой точки заверял, что имеет право пройти в продуктовый магазин без предъявления кода. Поставленные для считывания электронного документа охранники не соглашались с мужчиной и не пускали его внутрь. За некоторое время у входа скопилась толпа из недовольных посетителей.

В Нижнем Тагиле и ГГО в рамках антиковидных мероприятий на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября пройдут рейдовые мероприятия — сотрудники роспотребнадзора, администрации и правоохранительных органов будут проверять наличии электронных кодов у посетителей общественных мест, проверят масочный режим в городском транспорте и соблюдение вынужденной самоизоляции определенными категориями граждан.

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Итоги дня в Свердловской области
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