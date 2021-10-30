Рейды по несоблюдению антиковидных мер пройдут в выходные в Нижнем Тагиле

С 30 октября по 7 ноября, в период нерабочих дней, в Нижнем Тагиле будут проводиться рейды по проверке соблюдения противоэпидемиологических мер.

Заболеваемость коронавирусом в Нижнем Тагиле продолжает расти, почти все места в стационарах заполнены, сообщает пресс-служба администрации города. Ситуация требует принятия дополнительных мер, чтобы обеспечить безопасность граждан, заявил глава города Владислав Пинаев. Соблюдение масочного режима, прежде всего, будет проверяться в общественном транспорте. Первые рейды уже прошли на ГГМ, сотрудники ГИБДД выявляли нарушителей в автобусах и маршрутках. Инспекции будут проводиться во всех районах Нижнего Тагила. Также будут проверяться торговые точки города, нарушителям грозят штрафы. Напомним, в выходные дни в Нижнем Тагиле изменятся графики работы некоторых организаций. Редакция TagilCity.ru выяснила, что и как будет работать с 30 октября по 7 ноября. Поликлиники, заводы и садики: что и как будет работать в Тагиле во время локдауна

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